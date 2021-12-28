В Омську ритуальна служба відкрила сервіс з привітань померлих, фото: «Наследие»

https://racurs.ua/ua/n165017-dead-morose-novorichni-pryvitannya-pomerlym-pochaly-vidpravlyaty-v-rosiyi.html

Ракурс

У Росії в місті Омську спілка ритуальних організацій «Наследие» відкрила сервіс із привітання померлих із Новим роком під назвою «Лист покійним 2022».

На листи відповідає Dead Morose, повідомляє видання «Подъём».

Зазначається, що, на думку співробітників фірми, така акція допоможе психологічно полегшити втрату близьких.

На відповідні електронні листи з вітаннями та побажаннями померлим відповідає вигаданий персонаж — Dead Morose. В ритуальній організації стверджують, що повідомлення ніде не публікують і видаляють після відповіді.

Ритуальники зазначають, що на листи відповідає не бот, а жива людина.

Кожному відповідаємо індивідуально. Ночами пишуть більше. Відповідаємо всім по мірі надходження листів, — розповіли в компанії в коментарі виданню. — Перш ніж цю кампанію проводити, ми, звісно, сіли та переговорили. Були готові до різних моментів.

Зазначається, що листів надходить дуже багато.

Ми не очікували, що буде стільки. Негативу взагалі немає. Слава богу, ніхто не пише якоїсь гидоти. Все якось насправді дуже душевно вийшло, — зазначили в компанії.



Нагадаємо, у травні в Росії провели змагання з копання могил на швидкість.

Джерело: «Подъём»