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Ракурс
У Росії запустили сервіс привітань померлих із Новим роком

У Росії запустили сервіс привітань померлих із Новим роком

28 гру 2021, 16:14
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Новий рік 2022 через кілька днів відзначатимуть у світі. У Росії ритуальні служби відкрили сервіс з вітання померлих із Новим роком.

Акцію «Лист покійним 2022» запустила спілка ритуальних організацій «Наследие». Про це повідомила адміністрація служби на своїх сторінках у соцмережах.

Як пояснили в компанії, людина може надіслати електронного листа з вітанням та побажаннями померлому родичу на пошту вигаданого персонажа Dead Morose.

Листи від родичів померлих ніде не публікуватимуть, а після відповіді будуть видалені, запевнили у службі. Надіслати листи померлим можна до 14 січня.

Представники ритуальної служби розповіли журналістам, що на повідомлення відповідають живі люди, а не бот. Співробітники кажуть, що листів надходить багато.

У компанії наголосили, що Dead Morose допомагає психологічно полегшити втрату близьких.


Кожному відповідаємо індивідуально. Ночами пишуть найбільше. Відповідаємо всім, листів без відповіді не залишали. Негативу взагалі немає. У нас вистачає штату — велика компанія. Перш ніж цю кампанію проводити, ми, звісно, ​​сіли та переговорили. Були готові до різних моментів, — розповіли працівники сервісу.

Джерело: Ракурс


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