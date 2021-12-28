У Росії запустили сервіс привітань померлих із Новим роком

У Росії запустили сервіс привітань померлих із Новим рокомhttps://racurs.ua/ua/n165018-u-rosiyi-zapustyly-servis-pryvitan-pomerlyh-iz-novym-rokom.htmlРакурс
Новий рік 2022 через кілька днів відзначатимуть у світі. У Росії ритуальні служби відкрили сервіс з вітання померлих із Новим роком.
Акцію «Лист покійним 2022» запустила спілка ритуальних організацій «Наследие». Про це повідомила адміністрація служби на своїх сторінках у соцмережах.
Як пояснили в компанії, людина може надіслати електронного листа з вітанням та побажаннями померлому родичу на пошту вигаданого персонажа Dead Morose.
Листи від родичів померлих ніде не публікуватимуть, а після відповіді будуть видалені, запевнили у службі. Надіслати листи померлим можна до 14 січня.
Представники ритуальної служби розповіли журналістам, що на повідомлення відповідають живі люди, а не бот. Співробітники кажуть, що листів надходить багато.
У компанії наголосили, що Dead Morose допомагає психологічно полегшити втрату близьких.
Кожному відповідаємо індивідуально. Ночами пишуть найбільше. Відповідаємо всім, листів без відповіді не залишали. Негативу взагалі немає. У нас вистачає штату — велика компанія. Перш ніж цю кампанію проводити, ми, звісно, сіли та переговорили. Були готові до різних моментів, — розповіли працівники сервісу.