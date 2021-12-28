Илья Кива, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n165020-kiva-skabeevoy-rossiya-otdala-ukrainu-no-i-zabrala-krym-teper-prishla-za-vsem.html

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Илья Кива, народный депутат из ОПЗЖ считает, что Украина должна быть частью «единого славянского союза» с Россией и вместе противостоять Западу.

Об этом нардеп заявил в эфире ток-шоу «60 минут» известной российской пропагандистки Ольги Скабеевой на телеканале «Россия 1».

Сегодня, 10 лет спустя, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна состоять в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это отличная политическая игра, которая заслуживает уважения, — заявил Кива. — Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а спустя восемь лет вы пришли за всем.

На уточняющий вопрос Скабеевой о том, не переехал ли Кива в Россию и уже оттуда делает такие резонансные заявления, нардеп отметил, что говорит не о РФ, а о славянских народах.

Мы сейчас говорим не о Российской Федерации, мы говорим о славянских народах, которые обязаны воссоединиться и быть той силой, которая противостоит Западу, — заявил он.



Напомним, в октябре в отношении Кивы было открыто уголовное производство за поздравление им президента страны-агрессора Владимира Путина.