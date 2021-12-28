Тренди 2022 року назвали експерти

https://racurs.ua/ua/n165023-trendy-2022-roku-nazvaly-eksperty.html

Ракурс

Тренди 2022 року назвало видання CNET — воно склало список з п’яти трендів, які визначатимуть наступний рік.

Головною тенденцією 2022 року, ймовірно, стане «велика відставка». Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами експертів, дедалі більше людей кидають роботу і змінюють пріоритети в житті. Так, у грудні Міністерство юстиції США заявило, що кількість людей, які звільняються, залишається на рекордному рівні.

Другим трендом називають інтерес до криптовалют. Додаток для обміну криптовалютою Coinbase ставав найбільш завантаженим в App Store кілька разів. Багато хто вважає біткоїн засобом захисту від інфляції.

Одна з найважливіших подій 2021 року — нова космічна гонитва. Росія і Китай працюють над створенням нової місячної бази, яку планують запустити до 2030 року, а також планують відправити апарат до астероїда (2024). Приватні компанії SpaceX, Blue Origin та Virgin Galactic у 2021 році відправили в космос цивільних і обіцяють розвивати космічний туризм.

SpaceX планує запустити на орбіту корабель Starship, який Ілон Маск назвав «святим Граалем для космічних технологій». На думку бізнесмена, це фундаментальний прорив, який необхідний, щоб людство стало космічною цивілізацією.

В межах проектів StarLink від SpaceX і Project Kuiper від Blue Origin і Amazon у 2022 році будуть запущені тисячі супутників, які забезпечуватимуть швидкий широкосмуговий доступ до інтернету.

У 2021 році електрокари здійснили прорив. Tesla Model 3 стала найбільш продаваним автомобілем в Європі. Багато країн уже задекларували курс на відмову від машин, що працюють на викопному паливі. Більшість країн готові відмовитись від авто на викопному паливі до 2040 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр Денис Шмигаль озвучив економічний прогноз на найближчі три роки.