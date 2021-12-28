Петро Порошенко, фото: прес-служба Петра Порошенка

https://racurs.ua/ua/n165024-pidozra-poroshenku-zafiksuvaly-sche-odne-porushennya-zakonu.html

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Офіс генпрокурора минулого тижня оголосив підозру у держзраді у справі про вугільні оборудки Віктора Медведчука п’ятому президенту України, а нині нардепу з «Європейської солідарності» Петру Порошенку.

Законодавство (ст. 482−2 Кримінально процесуального кодексу) передбачає, що після оголошення підозри нардепу не пізніше ніж через 24 години відповідні органи або посадові особи мають проінформувати про це голову Верховної Ради. Однак у випадку з Порошенком цього не було зроблено, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, ще минулого тижня до спікера парламенту Руслана Стефанчука було направлено лист з проханням надати відповідні копії повідомлень щодо Порошенка. Сьогодні, 28 грудня, нардепи завітали до Стефанчука особисто.

З’ясувалося, що він ніяких офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня «підозри» пройшло вже не 24, а 124 години, — зазначила Геращенко. — Чергове грубе порушення закону за сфабрикованою проти лідера опозиції справою.

За її словами, про цей факт вже проінформували адвокатів Порошенка.

Варто додати, що юристи з Харківської правозахисної групи знайшли ще одне ймовірне порушення процедури у ситуації з підозрою Порошенку.

Річ у тім, що цей документ був підписаний 20 грудня 2021 року, а вперше підозру намагалися вручити на три доби раніше — 17 грудня. Тобто, в цьому випадку йдеться або про грубе порушення процедури, або про іншу підозру, деталі щодо якої наразі не відомі.

Нагадаємо, Порошенко нещодавно розповів, коли точно повернеться до України.