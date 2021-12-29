Группировки ЛДНР ответили на запрос Киева о новых переговорах о тишине

Группировки ЛДНР ответили на запрос Киева о новых переговорах. Фото: kanaldom.tv

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Российская сторона и подконтрольные ей боевики отвергли предложение Киева провести новые переговоры о режиме тишины на Донбассе.

Предложение Украины о проведении внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы Москва и ОРДЛО считают «нецелесообразным». Об этом 29 декабря сообщил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в Facebook.

Сразу очевидно, кому что нужно. Мы запросили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Ответ российской стороны: «нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в интервью изданию «Новости Донбасса» заявил, что 28 декабря украинская сторона инициировала внеочередное заседание в связи с нарушением режима прекращения огня. Делегация предложила провести заседание в среду, 29 декабря.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации Андрей Костин отметил, что «направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать на 29 декабря внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня».

Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак на конференции послов Украины «Дипломатия-30. Стратегия сильного государства» сообщили, что власти Украины предложил 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу во всех существующих форматах. Их детали не разглашались, но глава государства заявлял, что по отдельным предложениям достичь договоренностей можно до новогодних праздников. А глава Офиса президента убеждал, что Киев пытается разными путями сдвинуть переговоры.

Источник: «Новости Донбасса»