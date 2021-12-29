САП. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165078-antykorupcionery-pidozruut-prokuraturu-u-galmuvanni-vyboriv-golovy-sap.html

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Боротьба з корупцією в Україні триває — Офіс Генерального прокурора розпочав спецперевірку щодо кандидата на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрія Синюка.

Він посів друге місце за результатами конкурсу, однак прокуратура намагається призначити його на посаду. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

За результатами конкурсу комісія визначила переможця — детектива НАБУ Олександра Клименка. Інший кандидат Андрій Синюк — чинний прокурор Офісу Генпрокурора — претендує на посаду заступника керівника САП. Проте конкурсна комісія двічі не змогла затвердити результат і подати переможця для призначення генпрокурору Ірині Венедіктовій. Частина парламентської квоти комісії відмовилися голосувати.

Незаконність повторної спецперевірки підтвердило НАЗК. У рамках цього конкурсу кандидати вже пройшли спеціальну перевірку. За її результатами щодо кандидатів складені відповідні довідки.

Андрій Синюк був прокурором у справі Сергія Стерненка. Бувши процесуальним керівником у провадженні він фактично діяв на одному боці з адвокатами з компанії заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Попри те, що Синюк зайняв друге місце та претендує на посаду заступника керівника САП, він публічно заявив про незаконність конкурсу та намір його оскаржити. Також дії Офісу президента засудили у США — посольство відреагувало на дії комісії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конкурсна комісія із обрання голови Антикорупційної прокуратури (САП) 24 грудня вкотре не змогла затвердити результати конкурсу. Каменем спотикання виявилось формулювання, що кандидати подаються до Офісу генеральної прокуратури лише після отримання конкурсною комісією підтвердження «про проходження спецперевірки та наявності допуску до держтаємниці».