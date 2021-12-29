Україна скасувала самоізоляцію для жителів ОРДЛО

КПВВ на Донбасі, фото: Андрій Дубчак

https://racurs.ua/ua/n165081-ukrayina-skasuvala-samoizolyaciu-dlya-jyteliv-ordlo.html

Ракурс

Україна скасувала вимогу щодо обов’язкової самоізоляції для осіб, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій. Це стосується мандрівників не лише з Донбасу, а й з кримського напрямку.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 29 грудня, під час прес=конференції повідомила віце-прем'єр-міністр — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Ми відмінили додаток «Вдома» для тих людей, хто перетинає КПВВ, — зазначила Верещук. — Це здається дуже мало, але повірте, для тих, хто буде завтра використовуючи цю можливість не стояти в черзі по п’ять по шість годин, не шукати смартфон, якщо у вас немає коштів, щоб його купити … це дуже великий крок.

За її словами, нововведення набуде чинності вже 30 грудня.

Вже завтра люди зможуть спокійно, не використовуючи додатку, перетнути КПВВ, отримати тестування безкоштовно на нашому КПВВ в Станиці Луганській, або, наприклад, у Чонарі чи Каланчаку, і піти до своїх рідних на Новий рік, на Різдвяні свята. І жити життям, яким живуть громадяни України, — зазначила міністр.

Верещук наголосила, що влада усвідомлює, що питання деокупації українських територій України може не бути вирішеним в найближчі роки.

Але коли ми говоримо про реінтеграцію, ми маємо говорити про тих людей, які сьогодгі чекають, щоб держава була більш уважнішою і зробила так, щоб вони відчували себе повноцінними громадянами, навіть перебуваючи там, — наголосила міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня було скасовано самоізоляцію для жителів ОРЛО, які вирушали на підконтрольні території для отримання щеплення від коронавірусу.