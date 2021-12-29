Байден погодився на переговори з Путіним. Фото: Getty Images

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Джо Байден, президент США, планує 30 грудня провести перемовини із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Під час телефонної розмови глави держав обговорять низку тем, включаючи майбутні дипломатичні контакти США та РФ. Про дзвінок американського лідера глава країни-агресора попросив сам. Про це заявила прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Горн, повідомляє CNN.

За її словами, Байден погодився на розмову з Путіним, бо вважає, що «коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінний».

Американська чиновниця наголосила, що Білий дім продовжує вести широку дипломатію з європейськими союзниками та партнерами. Зокрема, Вашингтон консультується задля відповіді на військове нарощування сил Росії поблизу українського кордону.

У прес-службі Білого дому вже підтвердили завтрашні переговори Байдена з Путіним. Телефонна розмова запланована на 22.30 за київським часом. Ці переговори стануть другим прямим контактом між двома лідерами у грудні 2021 року.

Нагадаємо, 10 січня Вашингтон очікує на участь Москви у платформі Стратегічного діалогу з безпеки. Президент США Джо Байден вже прокоментував питання можливої зустрічі з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Джерело: CNN