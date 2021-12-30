Перед дзвінком Байдена і Путіна Держдеп поговорив із Зеленським та союзниками, фото- Еспресо

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Державний департамент США консультувався з Україною, союзниками та партнерами по НАТО напередодні телефонної розмови президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.

Держсекретар Ентоні Блінкен написав у своєму Твіттер, що 29 грудня розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Тема дзвінка: нарощування Росією військових сил на кордонах України, зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та наступні дипломатичні контакти з Росією.

Крім того Блінкен провів телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії Жан-Івом Ле Дріаном, Анналеною Бербок та Елізабет Трасс.

У Держдепі кажуть, що Блінкен розмовляв з колегами про координацію дій щодо стримування агресії РФ проти України. Йшлося і про намір «покласти на Росію серйозні наслідки та серйозні збитки за такі дії».

Стало відомо і про те, що Байден та Зеленський проведуть телефонну розмову найближчим часом. В графіку Байдена дати запланованої розмови наразі немає.

Можна очікувати, що президент Байден і президент Зеленський підтримуватимуть тісний контакт. Ми поки не маємо конкретно запланованої в графіку розмови, але вони знову поговорять у скорому часі, — заявили 29 грудня на брифінгу в Білому домі.

Нагадаємо, що у четвер, 30 грудня, президент США проведе телефонну розмову з президентом Росії.