Антивакцинатора Стахіва випустили з психлікарні, слідство очікує експертизу. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n165099-antyvakcynatora-stahiva-vypustyly-z-psyhlikarni-slidstvo-ochikuie-ekspertyzu.html

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Остап Стахів, один з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні, вийшов з психіатричної лікарні.

У нього закінчився термін судово-психіатричної експертизи, який тривав 30 днів. Про це розповіли у прес-службі Львівської прокуратури в коментарі «Суспільному».

Незабаром спеціальна комісія надасть висновок щодо його психічного стану. Нагадаємо, 36-річний Остап Стахів під час карантину «спростував» офіційну інформацію про коронавірус.

Він також організовував пікети «проти карантинного терору та брехливої пандемії». Згодом чоловік організовував пікети проти COVID-вакцинації.

16 листопада СБУ провела обшуки в львівському помешканні Стахіва, пізніше йому повідомили підозру. Спецслужба заблокувала антиукраїнську мережу, яка під кураторством Росії розробляла плани захоплення влади.

18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на суму майже 1 млн грн.

Прихильники Стахіва зібрали та внесли визначену судом заставу, 1 грудня він вийшов із СІЗО, звідки вирушив до психіатричного закладу.

Джерело: «Суспільне»