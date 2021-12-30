Антивакцинатора Стахива выпустили из психбольницы, следствие ожидает экспертизу

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Ракурс

Остап Стахив, один из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине, вышел из психбольницы.

У него истек срок судебно-психиатрической экспертизы, длившийся 30 дней. Об этом рассказали в пресс-службе Львовской прокуратуры в комментарии «Суспільному».

Вскоре специальная комиссия даст заключение по его психическому состоянию. Напомним, 36-летний Остап Стахов во время карантина «опроверг» официальную информацию о коронавирусе.

Он также организовывал пикеты «против карантинного террора и лживой пандемии». Впоследствии мужчина организовывал пикеты против COVID-вакцинации.

16 ноября СБУ провела обыски во львовском доме Стахива, позже ему сообщили подозрение. Спецслужба заблокировала антиукраинскую сеть, которая под кураторством России разрабатывала планы захвата власти.

18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти 1 млн грн.

Сторонники Стахива собрали и внесли определенный судом залог, 1 декабря он вышел из СИЗО, откуда отправился в психиатрическое учреждение.

Источник: «Суспільне»