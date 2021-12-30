Погода в Україні. Фото: pmg

https://racurs.ua/ua/n165098-pogoda-na-novyy-rik-synoptyky-poobicyaly-dosch-ta-ojeledycu.html

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Погода в Україні 30 грудня очікується без опадів, на дорогах більшості областей утримається ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Про це свідчать дані Gismeteo.

У столиці температура вдень очікується 1−3° морозу, на Київщині — 1−6° нижче нуля. Також 30 грудня на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (III рівень).

У Запорізькій області — ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий), в окремих районах Миколаївської та Донецької областей утримається сильна ожеледь (II рівень небезпеки помаранчевий).

У Київській області 30 грудня на дорогах також утримається ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

31 грудня в східних областях вночі буде без опадів, вдень невеликий сніг, температура вночі 5−10° морозу, вдень 1−6° морозу.

У західних областях очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0−5° тепла.

На решті території вночі без опадів (у північних областях невеликий сніг), вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, температура вночі 2−7° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів, переважатиме плюсова температура.

На 31 грудня та 1 січня синоптики обіцяють відлигу, дощ та мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла.

Джерело: Gismeteo