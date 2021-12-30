Погода на Новый год — синоптики пообещали дождь и гололедицуhttps://racurs.ua/n165098-pogoda-na-novyy-god-sinoptiki-poobeschali-dojd-i-gololedicu.htmlРакурс
Погода в Украине 30 декабря ожидается без осадков, на дорогах большинства областей сохранится гололедица.
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.
В столице температура днем ожидается 1−3° мороза, в Киевской области — 1−6° ниже нуля. Также 30 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).
В Запорожской области — гололедица (I уровень опасности, желтый), в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей сохранится сильный гололед (II уровень опасности оранжевый).
В Киевской области 30 декабря на дорогах также сохранится гололедица (I уровень опасности, желтый).
31 декабря в восточных областях ночью будет без осадков, днем небольшой снег, температура ночью 5−10° мороза, днем 1−6° мороза.
В западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0−5° тепла.
На остальной территории ночью без осадков (в северных областях небольшой снег), днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица, температура ночью 2−7° мороза, днем около 0°.
Напомним, что погода в Украине на Новый год ожидается без морозов, будет преобладать плюсовая температура.
На 31 декабря и 1 января синоптики обещают оттепель, дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла.
Источник: Gismeteo