Погода в Украине. Фото: pmg

https://racurs.ua/n165098-pogoda-na-novyy-god-sinoptiki-poobeschali-dojd-i-gololedicu.html

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Погода в Украине 30 декабря ожидается без осадков, на дорогах большинства областей сохранится гололедица.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

В столице температура днем ​​ожидается 1−3° мороза, в Киевской области — 1−6° ниже нуля. Также 30 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

В Запорожской области — гололедица (I уровень опасности, желтый), в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей сохранится сильный гололед (II уровень опасности оранжевый).

В Киевской области 30 декабря на дорогах также сохранится гололедица (I уровень опасности, желтый).

31 декабря в восточных областях ночью будет без осадков, днем ​​небольшой снег, температура ночью 5−10° мороза, днем ​​1−6° мороза.

В западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​0−5° тепла.

На остальной территории ночью без осадков (в северных областях небольшой снег), днем ​​небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица, температура ночью 2−7° мороза, днем ​​около 0°.

Напомним, что погода в Украине на Новый год ожидается без морозов, будет преобладать плюсовая температура.

На 31 декабря и 1 января синоптики обещают оттепель, дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла.

Источник: Gismeteo