Медведи в Карпатах играют в снегу — невероятные фото

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Ракурс

Медведи в Карпатах играют на морозе в снегу — животные еще не успели впасть в спячку. Реабилитационный центр бурого медведя в национальном парке «Синевир» показал фотографии бурых медведей на прогулке.

Этой зимой из 32 медведей, проживающих в нашем Центре реабилитации, только шестеро впали в спячку. Другие живут по привычным ритмам, проводят активности на снегу и морозе, гуляют и играют со снегом, — отметили в Центре, пишет «Укринформ».

Массивный снежный покров в Синевире лежит уже больше трех недель. Впрочем, в этом году зима не слишком морозная. По словам сотрудников Центра реабилитации, вероятно, этой зимой больше медведей в спячку не заляжет.

На официальной странице Нацпарка в Фейсбуке обнародованы фото медведей, играющих в снегу.

Напомним, реабилитационный центр для бурых медведей в НПП «Синевир» занимает площадь в 12 га. Под защиту сюда попадают животные, подвергшиеся жестокому обращению, содержавшиеся в неволе (разнообразных цирках) без соответствующих условий.