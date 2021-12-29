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Ракурс
Ведмеді у Карпатах бавляться в снігу, вони не впали у сплячку

Ведмеді у Карпатах бавляться в снігу, вони не впали у сплячку (ФОТО)

29 гру 2021, 14:08
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Ведмеді у Карпатах бавляться на морозі у снігу — тварини ще не встигли впасти у сплячку. Реабілітаційний центр бурого ведмедя у національному природному парку «Синевир» показав фотографії бурих ведмедів на прогулянці.

Цієї зими із 32 ведмедів, які проживають у нашому Центрі реабілітації, лише шестеро впали у сплячку. Інші живуть за звичними ритмами, проводять активності на снігу та морозі, гуляють та граються зі снігом, — зазначили у Центрі, пише «Укрінформ».

Масивний сніговий покрив у Синевирі лежить вже понад три тижні. Утім, цьогоріч зима не надто морозна. За словами співробітників Центру реабілітації, ймовірно, цієї зими більше ведмедів в сплячку не заляже.

На офіційній сторінці Нацпарку у Фейсбуці оприлюднено фото ведмедів, котрі граються в снігу.


Нагадаємо, реабілітаційний центр для бурих ведмедів в НПП «Синевир» займає площу 12 га. Під захист сюди потрапляють тварини, які зазнали жорстокого поводження, утримувалися у неволі (різноманітних цирках) без відповідних умов.

Джерело: Ракурс


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