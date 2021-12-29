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Валіза. Фото: istock

«Тривожну валізу» на випадок вторгнення РФ рекомендують збирати киянам

29 гру 2021, 13:50
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Вторгнення РФ до України може відбутися в будь-який момент, тому столична влада рекомендує киянам завжди мати при собі «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою у разі наступу.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Крищенко в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, бажано завжди мати набір речей — так звану «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою.

Що має бути в «тривожній валізі»:

  • документи;
  • медикаменти на всіх членів сім’ї;
  • зручний одяг по сезону;
  • запас продуктів на добу-дві (консерви, сухпай армійський).

Також бажано отримати навички першої медичної допомоги — для цього не обов’язково проходити курси, достатньо подивитися ролики в Інтернеті.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресія Росії на українських кордонах триває. У зв’язку з цим Сполучені Штати Америки (США) залишать свій авіаносець USS Harry S. Truman в акваторії Середземного моря.

Джерело: Главком

Джерело: Ракурс


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