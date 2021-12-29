«Тривожну валізу» на випадок вторгнення РФ рекомендують збирати киянам

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Валіза. Фото: istock
«Тривожну валізу» на випадок вторгнення РФ рекомендують збирати киянамhttps://racurs.ua/ua/n165064-tryvojnu-valizu-na-vypadok-vtorgnennya-rf-rekomenduut-zbyraty-kyyanam.htmlРакурс
Вторгнення РФ до України може відбутися в будь-який момент, тому столична влада рекомендує киянам завжди мати при собі «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою у разі наступу.
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Крищенко в інтерв’ю «Главкому».
За його словами, бажано завжди мати набір речей — так звану «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою.
Що має бути в «тривожній валізі»:
- документи;
- медикаменти на всіх членів сім’ї;
- зручний одяг по сезону;
- запас продуктів на добу-дві (консерви, сухпай армійський).
Також бажано отримати навички першої медичної допомоги — для цього не обов’язково проходити курси, достатньо подивитися ролики в Інтернеті.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресія Росії на українських кордонах триває. У зв’язку з цим Сполучені Штати Америки (США) залишать свій авіаносець USS Harry S. Truman в акваторії Середземного моря.
Джерело: Главком
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