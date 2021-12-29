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Ракурс

«Тревожный чемодан» на случай вторжения РФ рекомендуют собирать киевлянам

29 дек 2021, 13:50
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Вторжение РФ в Украину может состояться в любой момент, поэтому столичная власть рекомендует киевлянам всегда иметь при себе «тревожный чемодан», который можно быстро взять с собой в случае наступления.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко в интервью «Главкому».

По его словам, желательно всегда иметь набор вещей — так называемый «тревожный чемодан», который можно быстро взять с собой.

Что должно быть в «тревожном чемодане»:

  • документы;
  • медикаменты на всех членов семьи;
  • удобная одежда по сезону;
  • запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский).

Также желательно получить навыки первой медицинской помощи — для этого необязательно проходить курсы, достаточно посмотреть ролики в Интернете.


Напомним, ранее мы сообщали, что агрессия России на украинских границах продолжается. В связи с этим Соединенные Штаты Америки (США) оставят свой авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря.

Источник: Главком

Источник: Ракурс


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