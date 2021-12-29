«Тревожный чемодан» на случай вторжения РФ рекомендуют собирать киевлянам

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«Тревожный чемодан» на случай вторжения РФ рекомендуют собирать киевлянамhttps://racurs.ua/n165064-trevojnyy-chemodan-na-sluchay-vtorjeniya-rf-rekomenduut-sobirat-kievlyanam.htmlРакурс
Вторжение РФ в Украину может состояться в любой момент, поэтому столичная власть рекомендует киевлянам всегда иметь при себе «тревожный чемодан», который можно быстро взять с собой в случае наступления.
Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко в интервью «Главкому».
По его словам, желательно всегда иметь набор вещей — так называемый «тревожный чемодан», который можно быстро взять с собой.
Что должно быть в «тревожном чемодане»:
- документы;
- медикаменты на всех членов семьи;
- удобная одежда по сезону;
- запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский).
Также желательно получить навыки первой медицинской помощи — для этого необязательно проходить курсы, достаточно посмотреть ролики в Интернете.
Напомним, ранее мы сообщали, что агрессия России на украинских границах продолжается. В связи с этим Соединенные Штаты Америки (США) оставят свой авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря.
Источник: Главком
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