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Ракурс
Военный-контрактник совершил самоубийство, фото: KHARKIV Today

Военный совершил самоубийство на Донеччине — прокуратура

29 дек 2021, 13:31
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На Донеччине военный-контрактник 1985 года рождения совершил самоубийство.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Объединенных сил.

Отмечается, что сообщение об обнаружении тела военнослужащего без признаков жизни поступило в прокуратуру вчера, 28 декабря. По предварительной информации, военный — старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей — во время пребывания на боевом дежурстве совершил самоубийство путем выстрела в голову из штатного оружия.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса («преднамеренное убийство») с примечанием «самоубийство».

В то же время рассматриваются и другие версии, в частности:


  • умышленное убийство;
  • доведение до самоубийства;
  • нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются меры по установлению всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в январе 2020 года в здании ЦИК застрелился сотрудник УГО.

Источник: Ракурс


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