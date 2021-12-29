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Военный-контрактник совершил самоубийство, фото: KHARKIV Today
Военный совершил самоубийство на Донеччине — прокуратураhttps://racurs.ua/n165063-voennyy-sovershil-samoubiystvo-na-donechchine-prokuratura.htmlРакурс
На Донеччине военный-контрактник 1985 года рождения совершил самоубийство.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Объединенных сил.
Отмечается, что сообщение об обнаружении тела военнослужащего без признаков жизни поступило в прокуратуру вчера, 28 декабря. По предварительной информации, военный — старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей — во время пребывания на боевом дежурстве совершил самоубийство путем выстрела в голову из штатного оружия.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса («преднамеренное убийство») с примечанием «самоубийство».
В то же время рассматриваются и другие версии, в частности:
- умышленное убийство;
- доведение до самоубийства;
- нарушение правил обращения с оружием.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются меры по установлению всех обстоятельств трагедии.
Напомним, в январе 2020 года в здании ЦИК застрелился сотрудник УГО.
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