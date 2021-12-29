Разумков во втором туре опережает Зеленского и Порошенко - опрос

https://racurs.ua/n165062-razumkov-vo-vtorom-ture-operejaet-zelenskogo-i-poroshenko-opros.html

Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова при выходе политиков во второй тур выборов президента оценили социологи на основе опроса общественного мнения, проведенного в декабре Центром Разумкова и Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива.

За Зеленского проголосовали бы 22% всех опрошенных или 44% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Разумкова — соответственно 30% и 56%, — говорится в сообщении.

По сравнению с результатами проводимого в ноябре опроса, доля голосов за Зеленского, статистически значимо не изменилась. В то же время, доля украинцев, готовых поддержать Разумкова, выросла с 25% до 30%. Кроме этого, в случае выхода во второй тур экс-главы государства Петра Порошенко и Разумкова, за Разумкова проголосовали бы 33% всех опрошенных или 61% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором, а за Порошенко — 19% и 39% соответственно.

Социологи отметили, что если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

за Порошенко 11% и 16%,

за Юлию Тимошенко — 8% и 10%,

за Юрия Бойко — 7,5% и 9%,

за Разумкова — 7% и 9%,

за Игоря Смешко — 5% и 6%,

за Евгения Мураева — 5% и 6%,

за Владимира Гройсмана — 3,5% и 5%,

за Сергею Притулу — 2% и 3%.



По сравнению с ноябрем 2021 годом на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка Разумкова (с 5,5% до 7% среди всех опрошенных).