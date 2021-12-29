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Ракурс
Разумков у другому турі випереджає Зеленського і Порошенка — опитування

Разумков у другому турі випереджає Зеленського і Порошенка — опитування

29 гру 2021, 13:25
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Рейтинг Володимира Зеленського і Дмитра Разумкова у разі виходу політиків в другий тур виборів президента оцінили соціологи на основі опитування громадської думки, проведеного у грудні Центром Разумкова та Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва.

За Зеленського проголосували би 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Разумкова ˗ відповідно 30% і 56%, — йдеться у повідомленні.

Порівняно з результатами опитування, що проводилося у листопаді, частка голосів за Зеленського, статистично значуще не змінилася. Водночас частка українців, готових підтримати Разумкова, зросла із 25% до 30%. Окрім цього, у разі виходу до другого туру екс-глави держави Петра Порошенка і Разумкова, за Разумкова проголосували б 33% усіх опитаних або 61% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з вибором, а за Порошенка ˗ 19% і 39% відповідно.

Соціологи додали, що якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

  • за Порошенка 11% і 16%,

  • за Юлію Тимошенко ˗ 8% і 10%,

  • за Юрія Бойка − 7,5% і 9%,

  • за Разумкова ˗ 7% і 9%,

  • за Ігоря Смешка ˗ 5% і 6%,

  • за Євгена Мураєва ˗ 5% і 6%,

  • за Володимира Гройсмана ˗ 3,5% і 5%,

  • за Сергія Притулу ˗ 2% і 3%.


Порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних).

Джерело: Ракурс


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