Разумков у другому турі випереджає Зеленського і Порошенка — опитування

https://racurs.ua/ua/n165062-razumkov-u-drugomu-turi-vyperedjaie-zelenskogo-i-poroshenka-opytuvannya.html

Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського і Дмитра Разумкова у разі виходу політиків в другий тур виборів президента оцінили соціологи на основі опитування громадської думки, проведеного у грудні Центром Разумкова та Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва.

За Зеленського проголосували би 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Разумкова ˗ відповідно 30% і 56%, — йдеться у повідомленні.

Порівняно з результатами опитування, що проводилося у листопаді, частка голосів за Зеленського, статистично значуще не змінилася. Водночас частка українців, готових підтримати Разумкова, зросла із 25% до 30%. Окрім цього, у разі виходу до другого туру екс-глави держави Петра Порошенка і Разумкова, за Разумкова проголосували б 33% усіх опитаних або 61% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з вибором, а за Порошенка ˗ 19% і 39% відповідно.

Соціологи додали, що якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

за Порошенка 11% і 16%,

за Юлію Тимошенко ˗ 8% і 10%,

за Юрія Бойка − 7,5% і 9%,

за Разумкова ˗ 7% і 9%,

за Ігоря Смешка ˗ 5% і 6%,

за Євгена Мураєва ˗ 5% і 6%,

за Володимира Гройсмана ˗ 3,5% і 5%,

за Сергія Притулу ˗ 2% і 3%.



Порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних).