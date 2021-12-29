Рейтинг Зеленського і Порошенка у другому турі порівняли соціологи

https://racurs.ua/ua/n165060-reytyng-zelenskogo-i-poroshenka-u-drugomu-turi-porivnyaly-sociology.html

Ракурс

Результат виборів президента змоделювали соціологи на основі опитування громадської думки, проведеного у грудні Центром Разумкова та Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва.

Президента Володимира Зеленського та нардепа Петра Порошенка у другому турі готові підтримати 50% українців. Чинний глава держави у разі електорального суперництва у другому турі з п’ятим президентом отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко ˗ також 23% і 50% відповідно.

Порівняно з листопадом 2021 року підтримка Порошенка та Зеленського у разі їх протистояння у другому турі на статистично значущому рівні не змінилася. У порівнянні з даними опитування у липні-серпні частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, знизилася з 28% до 23% серед усіх опитаних, а частка прихильників Порошенка зросла з 17% до 23%.

Нагадаємо, опитування проведене соцслужбою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня. Загалом було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.