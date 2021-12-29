Рейтинг Зеленского и Порошенко во втором туре сравнили социологи

https://racurs.ua/n165060-reyting-zelenskogo-i-poroshenko-vo-vtorom-ture-sravnili-sociologi.html

Ракурс

Результат выборов президента смоделировали социологи на основе опроса общественного мнения, проведенного в декабре Центром Разумкова и Фондом Демократические инициативы имени И. Кучерива.

Президента Владимира Зеленского и нардепа Петра Порошенко во втором туре готовы поддержать 50% украинцев. Действующий глава государства в случае электорального соперничества во втором туре с пятым президентом заручился бы поддержкой 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а Порошенко — также 23% и 50% соответственно.

По сравнению с ноябрем 2021 года поддержка Порошенко и Зеленского в случае их противостояния во втором туре на статистически значимом уровне не изменилась. По сравнению с данными опроса в июле-августе доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а доля сторонников Порошенко выросла с 17% до 23%.

Напомним, опрос проведен соцслужбой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря. В целом было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.