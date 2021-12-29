Boeing RC-135V Rivet Joint, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n165059-srazu-dva-amerikanskih-samoleta-monitorili-situaciu-v-chernom-more-detali.html

Ракурс

Сегодня, 29 декабря, утром сразу два американских самолета-разведчика мониторили ситуацию в Черном море.

Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что около 8.00 в небо над Черным морем вошел стратегический разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Он, взлетев с авиабазы Ханья, расположенной на острове Крит в Средиземном море, проводил разведку вдоль побережья временно оккупированного Крыма по линии: мыс Тарханкут — Севастополь — Ялта — Керченский пролив — Туапсе.

Совершив несколько проходов по этому маршруту на высоте 10,5 км и скорости 780 км/ч, самолет вернулся в аэропорт вылета.

Другой самолет-разведчик — CL-600 Artemis — в 8.00 вылетел из Констанцы (Румыния). Его маршрут также проходит вдоль побережья Крыма, однако является более длинным и почти доходит до грузинского города Батуми.

Напомним, 27 декабря два американских самолета-разведчика пролетели над Украиной — следили за российскими войсками на украинских границах.

Источник: «Думская»