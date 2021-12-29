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Ракурс
Boeing RC-135V Rivet Joint, фото: «Википедия»

Сразу два американских самолета мониторили ситуацию в Черном море — детали

29 дек 2021, 12:51
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Сегодня, 29 декабря, утром сразу два американских самолета-разведчика мониторили ситуацию в Черном море.

Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что около 8.00 в небо над Черным морем вошел стратегический разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Он, взлетев с авиабазы Ханья, расположенной на острове Крит в Средиземном море, проводил разведку вдоль побережья временно оккупированного Крыма по линии: мыс Тарханкут — Севастополь — Ялта — Керченский пролив — Туапсе.

Совершив несколько проходов по этому маршруту на высоте 10,5 км и скорости 780 км/ч, самолет вернулся в аэропорт вылета.

Другой самолет-разведчик — CL-600 Artemis — в 8.00 вылетел из Констанцы (Румыния). Его маршрут также проходит вдоль побережья Крыма, однако является более длинным и почти доходит до грузинского города Батуми.

Полет американских самолетов над Черным морем, инфографика: «Думская»


Напомним, 27 декабря два американских самолета-разведчика пролетели над Украиной — следили за российскими войсками на украинских границах.

Источник: «Думская»


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