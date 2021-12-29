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«Омикрон» в Украине обнаружили в трех городах - Минздрав

«Омикрон» в Украине обнаружили в трех городах — Минздрав

29 дек 2021, 12:33
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Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма «Омикрон» обнаружили в Украине. До этого один случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора. Пять новых — в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского.

Два случая обнаружили у жителей Киева и два — у жителей Киевской области, по одному — во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах), — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования. В настоящее время медики проводят лабораторное исследование новых случаев и обследуют контактных лиц.


Минздрав напоминает, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса остаются использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Напомним, в декабре Украина ввела обязательную самоизоляцию для вернувшихся из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон». Речь идет о Южно-Африканской Республике, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Мозамбике, Малави.

Источник: Ракурс


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