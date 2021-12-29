“Омікрон” в Україні виявили у трьох містах - МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165058-omikron-v-ukrayini-vyyavyly-u-troh-mistah-moz.html

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П’ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію штаму «Омікрон» виявили в Україні. До цього один випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора. П’ять нових — в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

Два випадки виявили у мешканців Києва та два — у мешканців Київської області, по одному — у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах), — йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування. Зараз медики проводять лабораторне дослідження нових випадків та обстежують контактних осіб.

МОЗ нагадує, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.

Нагадаємо, у грудні Україна запровадила обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулися із країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон». Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Ботсвану, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Мозамбік, Малаві.