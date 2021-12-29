Кремль висунув газові умови Європі. Фото: istock

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Газова криза в Європі спровокована агресивною політикою Кремля. Віце-прем'єр Росії Олександр Новак пояснив позицію РФ щодо постачання газу у Європу.

Зокрема, він назвав кілька причин, через які в регіоні встановилися високі ціни. Про це Новак розповів в інтерв’ю для російського «РБК».

За його словами, на газову кризу в Європі вплинули такі чинники:

відмова Єврокомісії від довгострокових контрактів на користь спотових;

холодна зима минулого року;

ризики повторення холодів цієї зими.

В Кремлі висунули умови для збільшення постачання — там вимагають довгострокові контракти та сертифікацію «Північного потоку-2». Крім того, він зазначив, що за бажанням європейської сторони постачання може розпочатися і раніше за середину наступного року. При цьому, Європа не висуватиме нових вимог для запуску проекту «Північний потік-2».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Газпром», російський концерн, знизив постачання газу до Європейського Союзу (ЄС) через Польщу та Україну. Тому Європа встановила рекорд із відбору газу зі сховищ.

Джерело: РБК