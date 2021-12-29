Кремль выдвинул газовые условия Европе

Кремль выдвинул газовые условия Европеhttps://racurs.ua/n165057-kreml-vydvinul-gazovye-usloviya-evrope.htmlРакурс
Газовый кризис в Европе спровоцирован агрессивной политикой Кремля. Вице-премьер России Александр Новак объяснил позицию РФ по поставкам газа в Европу.
В частности, он назвал несколько причин, по которым в регионе установились высокие цены. Об этом Новак рассказал в интервью для российского «РБК».
По его словам, на газовый кризис в Европе повлияли следующие факторы:
- отказ Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых;
- холодная зима в прошлом году;
- риски повторения холодов этой зимой.
В Кремле выдвинули условия для увеличения поставок — там требуют долгосрочные контракты и сертификацию «Северного потока-2». Кроме того, он отметил, что по желанию европейской стороны поставка может начаться и раньше середины следующего года. При этом Европа не будет выдвигать новые требования для запуска проекта «Северный поток-2».
Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром», российский концерн, снизил поставки газа в Европейский Союз (ЕС) через Польшу и Украину. Поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.
Источник: РБК