Кремль выдвинул газовые условия Европе. Фото: istock

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Газовый кризис в Европе спровоцирован агрессивной политикой Кремля. Вице-премьер России Александр Новак объяснил позицию РФ по поставкам газа в Европу.

В частности, он назвал несколько причин, по которым в регионе установились высокие цены. Об этом Новак рассказал в интервью для российского «РБК».

По его словам, на газовый кризис в Европе повлияли следующие факторы:

отказ Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых;

холодная зима в прошлом году;

риски повторения холодов этой зимой.

В Кремле выдвинули условия для увеличения поставок — там требуют долгосрочные контракты и сертификацию «Северного потока-2». Кроме того, он отметил, что по желанию европейской стороны поставка может начаться и раньше середины следующего года. При этом Европа не будет выдвигать новые требования для запуска проекта «Северный поток-2».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром», российский концерн, снизил поставки газа в Европейский Союз (ЕС) через Польшу и Украину. Поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.

Источник: РБК