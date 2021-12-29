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Ракурс
Кремль выдвинул газовые условия Европе. Фото: istock

Кремль выдвинул газовые условия Европе

29 дек 2021, 12:17
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Газовый кризис в Европе спровоцирован агрессивной политикой Кремля. Вице-премьер России Александр Новак объяснил позицию РФ по поставкам газа в Европу.

В частности, он назвал несколько причин, по которым в регионе установились высокие цены. Об этом Новак рассказал в интервью для российского «РБК».

По его словам, на газовый кризис в Европе повлияли следующие факторы:

  • отказ Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых;
  • холодная зима в прошлом году;
  • риски повторения холодов этой зимой.

В Кремле выдвинули условия для увеличения поставок — там требуют долгосрочные контракты и сертификацию «Северного потока-2». Кроме того, он отметил, что по желанию европейской стороны поставка может начаться и раньше середины следующего года. При этом Европа не будет выдвигать новые требования для запуска проекта «Северный поток-2».


Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром», российский концерн, снизил поставки газа в Европейский Союз (ЕС) через Польшу и Украину. Поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.

Источник: РБК

Источник: Ракурс


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