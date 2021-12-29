Как дистанционное обучение влияет на детей, установили ученые

Дистанционное обучение негативно влияет на детей, фото: «Макарівські вісті»

https://racurs.ua/n165056-kak-distancionnoe-obuchenie-vliyaet-na-detey-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Дистанционное обучение негативно влияет на психическое здоровье детей.

Это установили медики из детской поликлиники в Торонто (Канада), проанализировав данные о психическом здоровье более 2 тыс. детей во время вспышки коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в JAMA Network.

Исследователи установили наличие четкой связи между тревогой и депрессией у старшей категории детей (возраст от 11 лет), которым приходилось использовать устройства для обучения.

Кроме того, было установлено, что увеличение просмотра телевизора и компьютерных игр у детей младшего возраста (2−4 года) во время пандемии также приводило к более высокому уровню депрессии, тревоги, поведенческим проблемам и гиперактивности.

По мнению ученых, такие результаты в отношении школьников могут быть связаны с уменьшением уровня социального взаимодействия в результате пандемии.

Пандемия COVID-19 привела к серьезным изменениям в распорядке дня детей, — подчеркивают исследователи. — Прежде всего, это связано с дистанцированием, изоляцией и закрытием школ.



Также ученые проанализировали, помогают ли детям справляться с изоляцией видеозвонки через Zoom. Исследователи надеялись, что общение с друзьями позволит снизить тревожность и депрессию, однако анализ показал, что у видеосвязи в этом вопросе нет никаких преимуществ.

Источник: JAMA Network