Путин упростит получение гражданства РФ рожденным в СССР

https://racurs.ua/n165055-putin-uprostit-poluchenie-grajdanstva-rf-rojdennym-v-sssr-zakonoproekt.html

Ракурс

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения гражданства РФ лицам, рожденным в бывшем СССР.

Согласно тексту документа, предлагается расширить полномочия президента РФ по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства России.

Например, предусмотрено сокращение количества требований к более чем 20 категорий лиц при принятии их в гражданство РФ и признании российскими гражданами.

Речь идет о тех, кого в России называют «соотечественниками» — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками программы «по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей».

Согласно законопроекту, российскими гражданами также могут быть признаны:

родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года;

лица, хотя бы один из родителей которых в день их рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР);

военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или РФ и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшиеся на территориях других государств.

Путин предлагает, чтобы наличие у таких людей иностранного гражданства не являлось основанием для отказа в признании их гражданами РФ.

К тем, кого хотят упрощенно назвать гражданами России, включены и лица, проживающие у близких родственников — граждан РФ.

«Ракурс» сообщал, что в сентябре этого года российские паспорта в Ростовской области массово выдавали гражданам Украины, которых свезли на голосование из марионеточных республик «ЛНР» и «ДНР».

На днях в России заговорили о «праве оперативно использовать свои военные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них».