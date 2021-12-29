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Путин упростит получение гражданства РФ рожденным в СССР
Путин упростит получение гражданства РФ рожденным в СССР — законопроектhttps://racurs.ua/n165055-putin-uprostit-poluchenie-grajdanstva-rf-rojdennym-v-sssr-zakonoproekt.htmlРакурс
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения гражданства РФ лицам, рожденным в бывшем СССР.
Согласно тексту документа, предлагается расширить полномочия президента РФ по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства России.
Например, предусмотрено сокращение количества требований к более чем 20 категорий лиц при принятии их в гражданство РФ и признании российскими гражданами.
Речь идет о тех, кого в России называют «соотечественниками» — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками программы «по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей».
Согласно законопроекту, российскими гражданами также могут быть признаны:
- родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года;
- лица, хотя бы один из родителей которых в день их рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР);
- военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или РФ и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшиеся на территориях других государств.
Путин предлагает, чтобы наличие у таких людей иностранного гражданства не являлось основанием для отказа в признании их гражданами РФ.
К тем, кого хотят упрощенно назвать гражданами России, включены и лица, проживающие у близких родственников — граждан РФ.
«Ракурс» сообщал, что в сентябре этого года российские паспорта в Ростовской области массово выдавали гражданам Украины, которых свезли на голосование из марионеточных республик «ЛНР» и «ДНР».
На днях в России заговорили о «праве оперативно использовать свои военные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них».
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