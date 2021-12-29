Штрафы за сбор грибов и ягод, выпас скота и заготовку сена увеличил Кабмин

https://racurs.ua/n165054-shtrafy-za-sbor-gribov-i-yagod-vypas-skota-i-zagotovku-sena-uvelichil-kabmin.html

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Размер штрафов за причиненный ущерб природе впервые с 2013 года увеличил Кабинет министров Украины. Постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда. Теперь размер штрафов увеличивается в десять раз и ежегодно будет индексироваться.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Действовавшие до этого размеры ущерба не пересматривались с 2013 года. За это время индекс инфляции вырос более чем на 300%… Ситуация, когда на территории ПЗФ, браконьерство каралось не так жестоко, как на других природных объектах, делало заповедные территории более привлекательными для злоумышленников. Например, только за три квартала 2021 года в пределах природно-заповедного фонда было зафиксировано нарушений больше, чем за весь 2020 год, — указали в Кабмине.

В профильном ведомстве подчеркнули, что постановление правительства не устанавливает никаких новых ограничений или запретов на использование природных ресурсов, а касается исключительно территорий:

национальных природных парков;

природных заповедников;

ботанических садов;

дендрологических парков.

За один срезанный без лицензии гриб в природно-заповедном фонде установлен штраф в 75 грн. Штраф за охоту, например, на оленя или кабана составит 30,3 тыс. грн.

За сбор (заготовку) дикорастущих цветов придется заплатить 30 грн (за один цветок), ягод — 378 грн (за 1 кг).

За незаконную рубку или повреждение деревьев штраф составляет от 257 грн до 18,3 тыс. грн в степной зоне.

По словам чиновников, браконьеры, уплатив мизерный штраф, получали гораздо большую прибыль от незаконно выловленной рыбы или, например, от срубленной древесины.

Теперь нарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить большие штрафы за:

рубку, повреждение деревьев и растений;

снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев;

снижение или повреждение газонов и цветников;

самовольную заготовку сена или выпас скота;

охоту;

сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов орехов, грибов, ягод;

проезд транспорта, пролета и посадки летательных аппаратов;

занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.д.

