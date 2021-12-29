https://racurs.ua/n165053-molochniki-ukrainy-na-grani-bankrotstva-gosudarstvo-dojimaet-biznes.html

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Производители молочных продуктов в Украине оказались на грани остановки производства из-за роста цен на газ.

Чем больше предприятия перерабатывают молока и производят продукции, тем большие убытки терпят. Об этом рассказали представители предприятий группы «Молочный альянс».

Производители сообщают, что цена на газ за год для них выросла почти в десять раз (с 5,5 грн до 50 грн за кубометр). Электроэнергия также подорожала в 2,5 раза. Цены на таропаковочные материалы увеличились на 42%. Цены на молочное сырье — на 25%. При этом цены на готовую продукцию были повышены только на 7%. При таких условиях производители уже начали нести существенные убытки.

Но понятно, что своего газа нет, в бюджете средств нет, парламент на каникулах, правительство не знает, как заделывать ежедневно дырки. Налоговая администрация продолжает работать по старым методам, прижимая бизнес, — заявили в «Молочном альянсе».

В настоящее время молочники вынуждены требовать скидки у хозяйств, поставляющих им сырье. Также становится очевидной необходимость повышать цены на продукцию до экономически обоснованного уровня в торговых сетях.

Если вовремя этого не повысить цены на продукцию, вполне реальна угроза волны остановок производства и банкротств отечественных предприятий, специализирующихся на изготовлении пищевых продуктов, считают в ассоциации.

Союз молочных предприятий направил президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором говорится, что молокозаводы уже не могут перекрыть космические тарифы на газ повышением отпускных цен на собственную продукцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба.