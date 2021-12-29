Эпидемия коронавируса длится уже два года

https://racurs.ua/n165052-dva-goda-pandemii-uchenye-rasskazali-o-rezultatah-nabludeniya-za-vyzdorovevshimi.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в мире длится уже два года. За это время ученые узнают все новые детали об особенностях этого заболевания.

Там, медики отделения восстановительной медицины в медицинском центре Эразмус (Роттердам, Нидерланды), опубликовали на сервисе препринтов medRxiv результаты двухлетнего наблюдения за почти 500 пациентами, выздоровевшими после COVID-19.

Средний возраст пациентов составлял 60±11 лет, 68% из них — мужчины. Средняя продолжительность пребывания в больнице составляла 11 дней.

В течение двух лет за ними наблюдали, проводя осмотр спустя три и шесть месяцев после выздоровления, а также спустя год и два года.

Исследование показало, что:

спустя три месяца после выписки у 97% пациентов был хотя бы один симптом болезненного состояния;

спустя полгода этот показатель снизился до 95,5%, спустя год — до 92%;

мышечная слабость, одышка во время физических нагрузок, утомляемость, проблемы с памятью и концентрацией были наиболее распространенными симптомами с частотой более 50% при наблюдении;

со временем мышечная слабость, выпадение волос и одышка значительно уменьшились, но другие симптомы (усталость, проблемы с концентрацией и памятью, обонянием и вкусом) сохранялись;

длительные симптомы коронавируса больше наблюдались у женщин;

более короткое пребывание в больнице и лечение стероидами были связаны с понижением мышечной слабости;

сопутствующие заболевания и коморбидность (наличие одного или нескольких заболеваний, кроме первичного или эффект от такого дополнительного заболевания) были связаны с повышенной утомляемостью;

более короткое пребывание в больнице и коморбидность были связаны с проблемами памяти.

Напомним, ученые обнаружили у детей склонность к длительному ковиду.