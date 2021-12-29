Заупокойная свеча в реанимации — МВД назвало причину трагедии на Прикарпатье

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Причину смертоносного пожара в реанимации ковидной больницы в Косове на Прикарпатье рассказали в МВД.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в отделении работали одновременно пять кислородных концентраторов. Это создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

После смерти одного из пациентов от Соvid-19 один из сотрудников медучреждения поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткани и другие предметы.

В МВД считают, что в таких условиях быстрого распространение пожара было не избежать.

Уже есть предварительные данные по расследованию трагедии в Косовской больнице. К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются, причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека, его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям, — сообщили в МВД.

В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет безотлагательные проверки больниц на состояние пожарной безопасности.

Медсестру, которая получила 60% ожогов тела, планируют транспортировать в Киевский ожоговый центр. В настоящее время женщина и два медика из Косово находятся в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

Об этом «Суспільному» рассказала врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич.

Состояние 59-летней медсестры тяжелое, у нее 60% ожогов тела. Пациентку планируют транспортировать в Киевский ожоговый центр вертолетом в сопровождении врача-реаниматолога и медработников, наблюдающих за состоянием женщины.

В самом тяжелом состоянии — 46-летняя младшая медсестра. У нее — 90% ожогов и шок третьей степени. Шансы на жизнь — минимальные, рассказали медики.

Также в ожоговом отделении с 15% ожогов тела находится 67-летний врач Косовской больницы. Он во время взрыва работал в отделении реанимации. Его состояние — стабильно тяжелое.

У пациентов преимущественно ожоги лица, рук, ног и грудной клетки. Взрыв в реанимации райбольницы раздался вечером 28 декабря.