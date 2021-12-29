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Заупокойная свеча в реанимации — МВД назвало причину трагедии на Прикарпатье
Заупокойная свеча в реанимации — МВД назвало причину трагедии на Прикарпатьеhttps://racurs.ua/n165051-zaupokoynaya-svecha-v-reanimacii-mvd-nazvalo-prichinu-tragedii-na-prikarpate.htmlРакурс
Причину смертоносного пожара в реанимации ковидной больницы в Косове на Прикарпатье рассказали в МВД.
Пресс-служба ведомства сообщила, что в отделении работали одновременно пять кислородных концентраторов. Это создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.
После смерти одного из пациентов от Соvid-19 один из сотрудников медучреждения поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткани и другие предметы.
В МВД считают, что в таких условиях быстрого распространение пожара было не избежать.
Уже есть предварительные данные по расследованию трагедии в Косовской больнице. К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются, причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека, его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям, — сообщили в МВД.
В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет безотлагательные проверки больниц на состояние пожарной безопасности.
Медсестру, которая получила 60% ожогов тела, планируют транспортировать в Киевский ожоговый центр. В настоящее время женщина и два медика из Косово находятся в Ивано-Франковской областной клинической больнице.
Об этом «Суспільному» рассказала врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич.
Состояние 59-летней медсестры тяжелое, у нее 60% ожогов тела. Пациентку планируют транспортировать в Киевский ожоговый центр вертолетом в сопровождении врача-реаниматолога и медработников, наблюдающих за состоянием женщины.
В самом тяжелом состоянии — 46-летняя младшая медсестра. У нее — 90% ожогов и шок третьей степени. Шансы на жизнь — минимальные, рассказали медики.
Также в ожоговом отделении с 15% ожогов тела находится 67-летний врач Косовской больницы. Он во время взрыва работал в отделении реанимации. Его состояние — стабильно тяжелое.
У пациентов преимущественно ожоги лица, рук, ног и грудной клетки. Взрыв в реанимации райбольницы раздался вечером 28 декабря.
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