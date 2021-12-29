https://racurs.ua/n165050-morpehi-na-odeschine-zaschitili-port-i-osvobodili-aerodrom-foto-ucheniy.html

Ракурс

Военные учения провели на Одесчине — военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, частично доукомплектованные резервистами, защитили порт и освободили аэропорт от условного противника.

Морпехи поднялись по тревоге и направились в район развертывания сразу, как получили информацию о «захвате». Об этом сообщает «Думская».

Марш-бросок на военной технике проходил в условиях противодействия противника. Конечной целью выезда стала оборона порта в Измаиле от высадки вражеского десанта.

Закрепившись в порту, морпехи устроили рейды в окрестностях и обнаружили противников на территории аэропорта. Во время боя удалось захватить и зачистить летное поле, после чего военнослужащие перешли в круговую оборону. Несмотря на попытки «противника» прорвать оборону, аэропорт удержали до прибытия подкрепления, которое десантировалось с воздуха.

Роль противников (OPFOR) отыгрывали военнослужащие разведывательной роты, расчет РЭБ и взвод снайперов 35-й бригады морской пехоты. Они оказывали сопротивление и устраивали диверсии на пути развертывания бригады.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине прошли масштабные военные учения с участием Военно-морских сил (ВМС), Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ. Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и видами войск для усиления обороны с морского направления.

Источник: Думская