В водительское удостоверение добавят новую отметку - детали

https://racurs.ua/n165049-v-voditelskoe-udostoverenie-dobavyat-novuu-otmetku-detali.html

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В водительское удостоверение в Украине добавят новую отметку — о сдаче экзамена по вождению на автомобиле с автоматической или механической коробкой управления. Следовательно, владельцы удостоверений с отметкой о сдаче экзамена на автоматической коробке управления не смогут садиться за руль транспортного средства на механической коробке.

С сегодняшнего дня еще одно не менее знаковое новшество! В водительском удостоверении теперь есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Она указывается в графе 12 документа посредством кода «78». При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии — с любой, — говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Изменения не будут касаться тех водителей, которым удостоверения водителя выдавались раньше.

Внесение таких изменений регламентирует постановление Кабинета министров Украины № 1007 от 22 сентября 2021 года. В МВД также напомнили об изменении дизайна бланка водительского удостоверения. С 2020 года он имеет темно-розовый цвет, похожий на цвет европейского водительского удостоверения, стилизованное изображение Государственного флага Украины для идентификации страны.

Бланк стал более защищенным от подделок. В него имплантирован электронный носитель, указывается срок его действия, а также группа крови и резус-фактор водителя, — добавили в центре.

Также на водительском удостоверении информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как это было ранее.

Напомним, кроме этого МВД планирует ввести отметки в водительском удостоверении о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство.