Посвідчення водія матиме нову відмітку – деталі

https://racurs.ua/ua/n165049-posvidchennya-vodiya-matyme-novu-vidmitku-detali.html

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У посвідчення водія в Україні додадуть нову відмітку — про складання іспиту з водіння на автомобілі з автоматичною чи механічною коробкою керування. Відтак власники посвідчень з відміткою про складання іспиту на автоматичній коробці керування не зможуть сідати за кермо транспортного засобу на механічній коробці.

Відсьогодні ще одна не менш знакова новація! У посвідченні водія тепер є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду «78». За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності — з будь-якою, — йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Зміни не стосуватимуться тих водіїв, яким посвідчення водія видавалися раніше.

Внесення таких змін регламентує постанова Кабінету міністрів України № 1007 від 22 вересня 2021 року. В МВС також нагадали про зміну дизайну бланка посвідчення водія. З 2020 року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського посвідчення водія, стилізоване зображення Державного прапора України для ідентифікації країни.

Бланк став більш захищеним від підробок. У ньому імплантований електронний носій, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія, — додали в центрі.

Також на посвідченні водія інформація про обмеження в керуванні транспортним засобом відображатиметься у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як це було раніше.

Нагадаємо, окрім цього МВС планує запровадити відмітки у посвідченні водія про надання згоди або незгоди на посмертне донорство.