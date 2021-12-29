Як інфаркт впливає на мозок, розповіли вчені

Інфаркт. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165048-yak-infarkt-vplyvaie-na-mozok-rozpovily-vcheni.html

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Наукове відкриття вдалося зробити вченим. Виявилося, що за підвищеного тиску, атеросклерозу і після інфаркту кістковий мозок починає виробляти більше імунних клітин.

Такого висновку дійшли співробітники Центральної лікарні Массачусетсу, які вивчали, як на кістковий мозок впливають серцево-судинні хвороби. Про це повідомляє Nature Cardiovascular Research.

З’ясувалося, що у людей з підвищеним тиском, з атеросклерозом, і у тих, у кого був інфаркт, посилюється гемопоез — в кістковому мозку з’являється багато нових клітин крові, зокрема, мієлоїдних імунних клітин. Найчисленніші з них — лейкоцити нейтрофіли, які першими зустрічають різноманітні інфекції та запускають запалення.

Експерименти на мишах показали, що кістковий мозок у хворих мишей виробляв багато мієлоїдних імунних клітин. Щобільше, у них змінювалися кровоносні судини, що постачали кістковий мозок кров’ю — самих судин ставало більше, судинні стінки робилися товстішими та проникливішими. Через це на кровотік йшло більше імунних клітин, що стимулювало поділ стовбурових клітин і появу нових зрілих імунних клітин.

Вченим вдалося розшифрувати молекулярний механізм — виявилося, що після інфаркту в крові з’являється багато білка VEGF-A — васкулоендотеліального фактора росту А, або фактора росту ендотелію судин А. Він стимулює зростання судин. Якщо цей рецептор заблокувати, то судини в кістковому мозку після інфаркту не розростатимуться, і не буде жодного стрибка в мієлоїдних імунних клітинах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань вищий у людей з пародонтитом, ніж у здорових однолітків.

Джерело: Nature Cardiovascular Research