Как инфаркт влияет на мозг, рассказали ученые

Инфаркт. Фото: istock

https://racurs.ua/n165048-kak-infarkt-vliyaet-na-mozg-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие удалось совершить ученым. Оказалось, что при повышенном давлении, атеросклерозе и после инфаркта костный мозг начинает производить больше иммунных клеток.

К такому выводу пришли сотрудники Центральной больницы Массачусетса, которые изучали, как на костный мозг влияют сердечно-сосудистые болезни. Об этом сообщает Nature Cardiovascular Research.

Выяснилось, что у людей с повышенным давлением, с атеросклерозом и у тех, у кого недавно был инфаркт, усиливается гемопоэз — в костном мозге появляется много новых клеток крови, в частности, миелоидных иммунных клеток. Самые многочисленные из них — лейкоциты нейтрофилы, которые первыми встречают разнообразные инфекции и запускают воспаление.

Эксперименты на мышах показали, что костный мозг у больных мышей производил много миелоидных иммунных клеток. Более того, у них менялись кровеносные сосуды, снабжавшие костный мозг кровью — самих сосудов становилось больше, сосудистые стенки делались толще и проницательнее. Из-за этого на кровоток уходило больше иммунных клеток, что подстегивало деление стволовых клеток и появление новых зрелых иммунных клеток.

Ученым удалось расшифровать молекулярный механизм — оказалось, что после инфаркта в крови появляется много белка VEGF-A — васкулоэндотелиального фактора роста А, или фактора роста эндотелия сосудов А. Он стимулирует рост сосудов, и у него есть специальный рецептор, через который он действует на клетки. Если этот рецептор заблокировать, то сосуды в костном мозге после инфаркта не будут разрастаться, и не будет никакого скачка в миелоидных иммунных клетках.

Напомним, ранее мы сообщали, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше у людей с пародонтитом, чем у их здоровых сверстников.

Источник: Nature Cardiovascular Research