https://racurs.ua/2935-balzam-dlya-serdca-ili-kak-ne-dopustit-infarkt-sovety-vrachey.html

Ракурс

17,9 миллиона — именно столько человек ежегодно умирает от сердечно-сосудистых заболеваний в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения. Заболевания сердца стоят на первом месте среди причин смертности в Украине. Статистика печальная: каждый год случается около 40 тысяч инфарктов. Это почти все население таких городов, как Подольск или Миргород. Проблема особенно актуализировалась во время пандемии, ведь риск инфаркта на фоне COVID-19 возрастает.

Есть и хорошая новость: 80% инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью своевременно начатой профилактики. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца — и это прекрасный повод начать заботиться о своем здоровье.

Кто рискует больше: проверьте себя

Вероятность инфаркта или инсульта зависит от многих факторов: наследственности, образа жизни, цифр на тонометре при измерении артериального давления, уровня глюкозы и холестерина.

Курение — на одном из первых мест среди самых распространенных причин развития инфаркта или инсульта. Запомните: даже одна сигарета в неделю может приблизить вас к сердечно-сосудистой катастрофе.

Малоподвижный образ жизни. Если вы много двигаетесь по работе или выполняете домашние дела, это, конечно, хорошо. Однако это не является действенной профилактикой. 150 минут в неделю — минимум времени, которое стоит уделить физическим нагрузкам. Но обязательно под контролем пульса — отмечают врачи. Скандинавская ходьба или занятия фитнесом — это уже дело вкуса.

Неправильное питание (как питаться, чтобы сердце было здоровым, расскажем ниже).

Повышение уровня глюкозы в крови. «Каждый человек должен раз в год проверять уровень глюкозы в крови Должно быть менее 5,6 ммоль/л. Надо также понимать одну вещь. Если натощак уровень глюкозы был нормальный, то после большого количества сладкого он повысится на полчаса-час. Даже за это время может произойти повреждение сосудов», — разъясняет Анна Солощенко, врач-кардиолог высшей категории с 18-летним опытом работы в инфарктном отделении Александровской больницы г. Киева.

Повышение общего и так называемого плохого холестерина.

Если артериальное давление выше 130/80 мм рт. ст.

К другим факторам риска относятся: бедность и низкий образовательный статус; пожилой возраст (риск инсульта удваивается каждые десять лет после 55 лет); пол — мужчины подвержены большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины до наступления менопаузы; наследственная (генетическая) предрасположенность; психологические факторы (например, стресс или депрессия).

Что вы могли не знать об инсульте и инфаркте

Лечат инсульты неврологи, а вот профилактикой занимаются кардиологи. Львиную долю инсультов вызывает мерцательная аритмия. Кардиологи отмечают: те, кто имеет мерцательную аритмию и для разжижения крови принимает аспирин или клопидогрель, должны обратиться к кардиологу и сменить препарат, ведь в таком случае эти лекарства не работают.

Резкое снижение артериального давления может привести к инсульту. Надо помнить, что если случился гипертонический криз (давление очень высокое), нельзя его резко снижать. Снизили на 40 единиц и нужно остановиться, подождать. Помните: препараты, назначенные врачом для постоянного приема при гипертонической болезни, не подходят для скорой помощи. Это лекарства замедленного действия, они медленно всасываются и работают в течение суток. Есть антигипертензивные препараты для скорой помощи, которые рассасываются под языком. Например, каптопрес, капли фармадипин (с ними стоит быть осторожными, принимать минимальную дозу, чтобы не снизить давление резко). Лучше, если такие лекарства вам назначит врач. Самое главное, надо так подобрать препараты вместе с кардиологом, чтобы давление не повышалось.

Причиной инфаркта является атеросклеротическая бляшка, которая вырастает в коронарных сосудах, поставляющих кровь в нашу сердечную мышцу.

Самая действенная профилактика, сheck-up и плохой холестерин

Прежде всего нужно своевременно обращаться к врачу —при повышении давления, уровня холестерина, глюкозы или одышке при ходьбе. «Если вы идете под горку, поднимаетесь по лестнице или быстро двигаетесь и чувствуете не только одышку, а также ощущение дискомфорта, сдавливания, жжения в груди, обязательно обращайтесь к врачу! — советует Анна Солощенко. — Это симптомы наличия атеросклеротической бляшки (атеросклероза). Но лучше идти к врачу еще до появления таких жалоб».

Регулярные физические нагрузки под контролем пульса. Что это значит? Когда вы долго не занимались спортом и начинаете новую жизнь, покупая абонемент в спортзал, многие делают ошибку — пытаются очень активно стартовать.

У каждого человека есть максимальный пульс —это 220 минус возраст. В любом случае достигать этих значений во время тренировок нельзя. Этот пульс нам дала природа, чтобы убежать от льва, спасая свою жизнь. Во время физических нагрузок следует придерживаться диапазона 60–75% от максимального пульса. Менее 60% —это не тренировка, а прогулка. Более 75% — перегрузка сердца.

«Более опытным спортсменам можно достигать и 80%, но не советую этого делать без специального исследования — велоэргометрии или тредмил-теста (вы крутите педали или бежите по дорожке, и вам одновременно делают кардиограмму). Пригодится фитнес-браслет, который надевается на руку и контролирует ваш пульс во время нагрузки», — отмечает Анна Солощенко.

Какие исследования назначит опытный кардиолог для профилактики? Липидограмма — этот анализ определит как полезные жиры, защищающие нас от атеросклероза (ликопротеиды высокой плотности), так и «вредные» липиды (ликопротеиды низкой плотности (ЛПНП), очень низкой плотности и триглицериды). В липидограмме также есть индекс атерогенности (соотношения «плохих» и «хороших» холестеринов). В норме общий холестерин должен быть ниже 5,0, ЛПНП («плохие» жиры, которые откладываются в сосудах) — меньше 2,5, а триглицериды — ниже 1,7.

Откуда берется холестерин в наших сосудах? 20% холестерина поступает из пищи. Так что с помощью правильного питания, похудения, регулярных физических упражнений мы можем снизить холестерин на этот процент. 80% нашего холестерина вырабатывает печень. Когда врачи говорят, что печень вырабатывает «плохой» холестерин, люди бегут в аптеку за препаратами, чтобы почистить печень. Но это нормальная функция печени — говорят врачи. Дело в том, что некоторым из нас генетически передается избыточный синтез холестерина, такие люди чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть специальные препараты, которые такой синтез угнетают.

Как узнать, есть ли атеросклероз? Поможет допплер (УЗИ сосудов шеи). Это недорогое и простое исследование, длящееся 15 минут. Или же пробы с физической нагрузкой — велоэргометрия или тредмил-тест.

Какие препараты принимают пациенты с доказанным атеросклерозом? Кардиологический аспирин при отсутствии противопоказаний. Статины и препараты, нормализующие давление. Атеросклероз может приводить не только к инфарктам и инсультам, но и к ухудшению памяти, преждевременному старению, ухудшению зрения, почечной и сердечной недостаточности, болям в ногах при ходьбе. Ведь бляшки могут откладываться не только в коронарных сосудах, но и в сосудах сетчатки глаза, головы и шеи и так далее. Надо понимать, что жалобы появляются тогда, когда бляшки на 60–70% перекрывают просветы сосудов. К сожалению, инфаркты и инсульты молодеют. Сейчас врачи советуют проходить сheck-up с 30 лет (липидограмма, уровень глюкозы в крови, измерение артериального давления и УЗИ сосудов шеи).

COVID-19 и сердце

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной болезни больший. В то же время есть люди с хроническими болезнями, которые переносят ковид довольно легко. Не стоит забывать, что COVID-19 бьет по слабым местам. Например, гипертоники после болезни (даже в легкой форме) могут жаловаться на высокое давление. К этому следует быть готовыми и при необходимости обратиться к кардиологу и подкорректировать свою привычную схему лечения.

Как питаться, чтобы сердце было здоровым

«Своим пациентам я рекомендую DASH-диету (Dietary Approaches to Stop Hypertension), поддерживающую в норме уровень кровяного давления, — говорит кандидат медицинских наук, врач-диетолог Института сердца Минздрава Украины, глава наблюдательного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко. — Калий, магний, кальций, клетчатка, пектин, полиненасыщенные жирные кислоты и совсем небольшое количество соли (не более 3 г в сутки) — все это настоящий бальзам для сердца и сосудов. Поэтому при соблюдении такой диеты уменьшается угроза сердечных заболеваний».

Что именно добавить в свой рацион, а что исключить?

Основа диеты — цельнозерновые продукты. ДА — гречка, овсянка, красный рис, чиа, киноа, сорго, амарант, семена льна, кукуруза, пшено. НЕТ — манная, булгур, кус-кус, ведь эти крупы имеют высокий гликемический индекс и большое содержание глютена.

ДА — грецкие орехи, фундук, миндаль, семена подсолнечника, кунжута, льна и тыквы: не менее 50 г в сутки.

ДА — бобовые: зеленый горошек, фасоль, нут, чечевица, спаржа.

Много овощей, фруктов и зелени. ДА — каждое блюдо с овощами (4–5 порций в сутки) и зеленью (300–400 г в сутки). НЕТ — грибы и соления.

Молочные изделия (при условии, что вы переносите лактозу). ДА — нежирные 2,5–3,5% молочные и кисломолочные продукты, белые сыры (не более 45% жирности: фета, моцарелла, адыгейский).

Белое мясо птицы, речная и морская рыба. НЕТ — красное мясо, консервы, колбасные изделия, копчености, креветки, мидии, ведь в моллюсках много токсичных веществ и холестерина.

ДА — нерафинированное масло: рапсовое, льняное, оливковое, ореховое, черного тмина (не менее 70 мл в сутки). НЕТ — острые специи, маринады, сладости, сладкие напитки и алкоголь.

Доказано: каждый потерянный килограмм ведет к снижению артериального давления на 5мм рт. ст. DASH-диета является эффективным способом коррекции веса и оздоровления организма в целом. При этом рацион богат вкусными, разнообразными и полноценными блюдами без резких ограничений.

При написании статьи использованы материалы лекции «Как не допустить инфаркт и инсульт» (INSCIENCE).