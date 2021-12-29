https://racurs.ua/ua/n165050-morpihy-na-odeschyni-zahystyly-port-i-zvilnyly-aerodrom-foto-navchan.html

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Військові навчання провели на Одещині — військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, частково доукомплектовані резервістами, захистили порт і звільнили аеропорт від умовного супротивника.

Морпіхи піднялися по тривозі та направилися в район розгортання відразу, як отримали інформацію про «захоплення». Про це повідомляє «Думская».

Марш-кидок на військовій техніці проходив в умовах протидії противнику. Кінцевою метою виїзду стала оборона порту в Ізмаїлі від висадки ворожого десанту.

Закріпившись у порту, морпіхи влаштували рейди в околицях і виявили супротивників на території аеропорту. Під час бою вдалося захопити та зачистити льотне поле, після чого військовослужбовці перейшли в кругову оборону. Попри спроби «противника» прорвати оборону, аеропорт утримали до прибуття підкріплення, яке десантувалося з повітря.

Роль противників (OPFOR) відігравали військовослужбовці розвідувальної роти, розрахунок РЕБ та взвод снайперів 35-ї бригади морської піхоти. Вони чинили опір і влаштовували диверсії на шляху розгортання бригади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні пройшли масштабні військові навчання за участі Військово-морських сил (ВМС), Державної прикордонної служби та Повітряних сил ЗСУ. Метою навчань було поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ для посилення оборони з морського напряму.

Джерело: Думская