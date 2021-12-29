Заупокійна свічка в реанімації - МВС назвало причину трагедії на Прикарпатті

https://racurs.ua/ua/n165051-zaupokiyna-svichka-v-reanimaciyi-mvs-nazvalo-prychynu-tragediyi-na-prykarpatti.html

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Причину смертоносної пожежі в реанімації ковідної лікарні в Косові на Прикарпатті розповіли в МВС.

Прес-служба відомства повідомила, що у відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це створило умови для перенасиченості повітря киснем.

Після смерті одного з пацієнтів лікарні від Сovid-19 один зі співробітників закладу поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво запалало медичне обладнання, тканина та інші предмети.

В МВС вважають, що у таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути.

Вже маємо попередні дані щодо розслідування трагедії в Косівській лікарні. На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються — причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат, — повідомили в МВС.

Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки.

Медсестру, яка отримала 60% опіків тіла планують транспортувати у Київський опіковий центр. Наразі жінка та двоє медиків з Косова перебувають в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

Про це «Суспільному» розповіла лікарка відділення невідкладних станів Ольга Таркевич.

Стан 59-річної медсестри важкий, у неї 60% опіків тіла. Пацієнтку планують транспортувати у Київський опіковий центр вертольотом у супроводі лікаря-реаніматолога та медпрацівників, які спостерігатимуть за станом жінки.

У найважчому стані — 46-річна молодша медсестра. У неї — 90% опіків та шок третього ступеня. Шанси на життя — мінімальні, розповіли медики.

Також в опіковому відділенні з 15% опіків тіла перебуває 67-річний лікар Косівської лікарні. Він на час вибуху працював у відділенні реанімації. Його стан — стабільно важкий.

У пацієнтів переважно опіки обличчя, рук, ніг та грудної клітки. Вибух у реанімації райлікарні пролунав увечері 28 грудня.