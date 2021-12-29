Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Епідемія коронавірусу триває вже два роки

Два роки пандемії — учені розповіли про результати спостереження за одужалими

29 гру 2021, 11:30
999

Епідемія коронавірусу у світі триває вже два роки. Протягом цього часу учені дізнаються все нові деталі про особливості цього захворювання.

Там, медики відділення відновлювальної медицини у медичному центрі Еразмус (Роттердам, Нідерланди), опублікували на сервісі препринтів medRxiv результати дворічного спостереження за майже 500 пацієнтами, які одужали після COVID-19.

Середній вік пацієнтів становив 60±11 років, 68% з них — чоловіки. Середня тривалість їх перебування в лікарні становила 11 днів.

Впродовж двох років за ними спостерігали, проводячи огляд через три та шість місяців після одужання, а також через рік та два роки.


Дослідження показало, що:

  • через три місяці після виписки у 97% пацієнтів був хоча б один симптом хворобливого стану;
  • через півроку цей показник знизився до 95,5%, через рік — до 92%;
  • м’язова слабкість, задишка під час фізичних навантажень, стомлюваність, проблеми з пам’яттю та концентрацією були найбільш поширеними симптомами з частотою понад 50% під час спостереження;
  • з часом м’язова слабкість, випадіння волосся та задишка значно зменшилися, але інші симптоми (втома, проблеми з концентрацією та пам’яттю, нюхом та смаком) зберігалися;
  • тривалі симптоми коронавірусу більше спостерігалися у жінок;
  • більш коротке перебування у лікарні та лікування стероїдами були пов’язані зі зниженням м’язової слабкості;
  • супутні захворювання та коморбідність (наявність одного або декількох захворювань, крім первинного, або ефект від такого додаткового захворювання) були пов’язані з підвищеною стомлюваністю;
  • коротше перебування в лікарні та коморбідність були пов’язані з проблемами пам’яті.

Нагадаємо, учені виявили у дітей схильність до тривалого ковіду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів