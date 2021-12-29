Епідемія коронавірусу триває вже два роки

https://racurs.ua/ua/n165052-dva-roky-pandemiyi-ucheni-rozpovily-pro-rezultaty-sposterejennya-za-odujalymy.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває вже два роки. Протягом цього часу учені дізнаються все нові деталі про особливості цього захворювання.

Там, медики відділення відновлювальної медицини у медичному центрі Еразмус (Роттердам, Нідерланди), опублікували на сервісі препринтів medRxiv результати дворічного спостереження за майже 500 пацієнтами, які одужали після COVID-19.

Середній вік пацієнтів становив 60±11 років, 68% з них — чоловіки. Середня тривалість їх перебування в лікарні становила 11 днів.

Впродовж двох років за ними спостерігали, проводячи огляд через три та шість місяців після одужання, а також через рік та два роки.

Дослідження показало, що:

через три місяці після виписки у 97% пацієнтів був хоча б один симптом хворобливого стану;

через півроку цей показник знизився до 95,5%, через рік — до 92%;

м’язова слабкість, задишка під час фізичних навантажень, стомлюваність, проблеми з пам’яттю та концентрацією були найбільш поширеними симптомами з частотою понад 50% під час спостереження;

з часом м’язова слабкість, випадіння волосся та задишка значно зменшилися, але інші симптоми (втома, проблеми з концентрацією та пам’яттю, нюхом та смаком) зберігалися;

тривалі симптоми коронавірусу більше спостерігалися у жінок;

більш коротке перебування у лікарні та лікування стероїдами були пов’язані зі зниженням м’язової слабкості;

супутні захворювання та коморбідність (наявність одного або декількох захворювань, крім первинного, або ефект від такого додаткового захворювання) були пов’язані з підвищеною стомлюваністю;

коротше перебування в лікарні та коморбідність були пов’язані з проблемами пам’яті.

Нагадаємо, учені виявили у дітей схильність до тривалого ковіду.