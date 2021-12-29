https://racurs.ua/ua/n165053-molochnyky-ukrayiny-na-meji-bankrutstva-derjava-dotyskaie-biznes.html

Ракурс

Виробники молочних продуктів в Україні опинилися на межі зупинки виробництва через зростання цін на газ.

Чим більше підприємства переробляють молока і виробляють продукції, тим більших збитків зазнають. Про це розповіли представники підприємств групи «Молочний альянс».

Виробники повідомляють, що ціна на газ за рік для них зросла майже вдесятеро (з 5,5 грн до 50 грн за кубометр). Електроенергія також подорожчала у 2,5 раза. Ціни на таропакувальні матеріали збільшилися на 42%. Ціни на молочну сировину — на 25%. При цьому, ціни на готову продукцію наразі було підвищено лише на 7%. За таких умов виробники вже почали зазнавати суттєвих збитків.

Але зрозуміло, що свого газу нема, в бюджеті коштів нема, парламент на канікулах, уряд не знає, як латати дірки, що з’являються щоденно. Податкова адміністрація продовжує працювати за старими методами, дотискаючи бізнес, — заявили в «Молочному альянсі».

Наразі молочники змушені вимагати знижки у господарств, що постачають їм сировину. Також стає очевидною необхідність підвищувати ціни на продукцію до економічно обґрунтованого рівня у торговельних мережах.

Якщо вчасно цього не підвищити ціни на продукцію, цілком реальною є загроза хвилі зупинок виробництва та банкрутств вітчизняних підприємств, що спеціалізуються на виготовленні харчових продуктів, вважають в асоціації.

Спілка молочних підприємств надіслала президенту Володимиру Зеленському листа, в якому зазначається, що молокозаводи вже не можуть перекрити космічні тарифи на газ підвищенням відпускних цін на власну продукцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабмін планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств із виробництва хліба.