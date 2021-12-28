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Уряд намагається втримати ціну на хліб

Уряд рятує ціну на хліб — обмежує надбавку в торгівлі і вартість газу виробникам

28 гру 2021, 13:41
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Кабмін планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств із виробництва хліба.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна», до рук журналістів якого потрапив відповідний документ.

Зазначається, що ціну в газу в цьому випадку пропонують визначати щомісячно як середньоарифметичне значення котирувань на біржах, проте вона повинна бути не більшою 25 тис. грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням ПДВ).

Крім того, заплановано обмежити розмір торговельної надбавки за постачання природного газу власного видобутку для хлібопекарів показником не більше 1%.

Документом передбачається, що такі обмеження діятимуть у період карантину, проте не довше ніж до 31 березня 2022 року.

Документ: «РБК-Україна»


Нагадаємо, в середині грудня у «Нафтогазі» зізналися, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення.

Джерело: «РБК-Україна»


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