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Уряд намагається втримати ціну на хліб
Уряд рятує ціну на хліб — обмежує надбавку в торгівлі і вартість газу виробникамhttps://racurs.ua/ua/n165005-uryad-ryatuie-cinu-na-hlib-obmejuie-nadbavku-v-torgivli-i-vartist-gazu-vyrobnykam.htmlРакурс
Кабмін планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств із виробництва хліба.
Про це повідомляє агентство «РБК-Україна», до рук журналістів якого потрапив відповідний документ.
Зазначається, що ціну в газу в цьому випадку пропонують визначати щомісячно як середньоарифметичне значення котирувань на біржах, проте вона повинна бути не більшою 25 тис. грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням ПДВ).
Крім того, заплановано обмежити розмір торговельної надбавки за постачання природного газу власного видобутку для хлібопекарів показником не більше 1%.
Документом передбачається, що такі обмеження діятимуть у період карантину, проте не довше ніж до 31 березня 2022 року.
Нагадаємо, в середині грудня у «Нафтогазі» зізналися, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення.
Джерело: «РБК-Україна»
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