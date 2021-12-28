Правительство пытается удержать цену на хлеб

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Кабмин планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба.

Об этом сообщает агентство «РБК-Украина», в руки журналистов которого попал соответствующий документ.

Отмечается, что цену у газа в этом случае предлагают определять ежемесячно как среднеарифметическое значение котировок на биржах, однако она должна быть не больше 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС).

Кроме того, запланировано ограничить размер торговой надбавки за поставку природного газа собственной добычи для хлебопекарей показателем не более 1%.

Документ предусматривает, что такие ограничения будут действовать в период карантина, однако не дольше чем до 31 марта 2022 года.

Напомним, в середине декабря в «Нафтогазе» признались, что не смогут долго удерживать низкие цены на газ для населения.

Источник: «РБК-Украина»