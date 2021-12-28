Стипендии в Украине вырастут с января 2022 года. Фото: varianty.lviv.ua

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Стипендии в Украине обещают повысить в 2022 году.

С января у студентов вузов стипендия вырастет в 1,5 раза, у студентов профтехучилищ — в 2,5 раза. Учащиеся ПТУ будут получать 1 тыс. 250 грн вместо 490 грн. А стипендия бакалавров и младших специалистов в учреждениях профессионального образования составит уже 1 тыс. 510 грн, а повышенная — 1 тыс. 930 грн. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Студенты вузов получат 2 тыс. грн стипендии, а повышенная составит 2 тыс. 550 грн. Президентская стипендия увеличится от 2 тыс. 750 до 4 тыс. 400 грн, в зависимости от места обучения и уровня студента. Стипендия от правительства за особые заслуги также вырастет и составит от 2 тыс. 500 грн до 4 тыс. грн.

Также увеличили стипендии для победителей международных конкурсов. С Нового года они будут получать от 2 тыс. 870 грн до 3 тыс. 800 грн.

Напомним, в Украине повысят стипендии учащимся профессионального образования, студентам высокого и высшего образования. Последний раз эти выплаты увеличивали в 2017 году. Тогда в ноябре академические и социальные стипендии украинских студентов выросли на 18%.