Стипендії в Україні зростуть з січня 2022 року. Фото: varianty.lviv.ua

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Стипендії в Україні обіцяють підвищити в 2022 році.

З січня у студентів вузів стипендія зросте в 1,5 рази, у студентів профтехучилищ — в 2,5 рази. Учні ПТУ отримуватимуть 1 тис. 250 грн замість 490 грн. А стипендія бакалаврів та молодших фахівців в закладах професійної освіти становитиме вже 1 тис. 510 грн, а підвищена — 1 тис. 930 грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

Студенти вузів отримають 2 тис. грн стипендії, а підвищена становитиме2 тис. 550 грн. Президентська стипендія збільшиться від 2 тис. 750 до 4 тис. 400 грн, залежно від місця навчання та рівня студента. Стипендія від уряду за особливі заслуги також зросте і становитиме від 2 тис. 500 грн до 4 тис. грн.

Також збільшили стипендії для переможців міжнародних конкурсів. З Нового року вони отримуватимуть від 2 тис. 870 грн до 3 тис. 800 грн.

Нагадаємо, в Україні підвищать стипендії учням професійної освіти, студентам передвищої та вищої освіти. Востаннє ці виплати збільшували в 2017 році. Тоді у листопаді академічні та соціальні стипендії українських студентів зросли на 18%.