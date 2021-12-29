Штрафи за збирання грибів і ягід, випас худоби і заготівлю сіна збільшив уряд

https://racurs.ua/ua/n165054-shtrafy-za-zbyrannya-grybiv-i-yagid-vypas-hudoby-i-zagotivlu-sina-zbilshyv-uryad.html

Ракурс

Розмір штрафів за заподіяну шкоду природі вперше з 2013 року збільшив Кабінет міністрів України. Постанова стосується виключно територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Відтепер розмір штрафів збільшується удесятеро та щорічно буде індексуватися.

Про це інформує Урядовий портал.

Розміри шкоди, що діяли до цього, не переглядалися з 2013 року. За цей час індекс інфляції зріс на понад 300%… Ситуація, коли на території ПЗФ, браконьєрство каралося не так жорстоко, як на інших природних об'єктах, робило заповідні території більш привабливими для злоумисників. Для прикладу, лише за три квартали 2021 року у межах природно-заповідного фонду було зафіксовано порушень більше, ніж за увесь 2020 рік, — вказали у Міндовкілля.

У профільному відомстві наголосили, що постанова уряду не встановлює жодних нових обмежень або заборон щодо використання природних ресурсів, а стосується виключно територій:

національних природних парків;

природних заповідників;

ботанічних садів;

дендрологічних парків.

За один зрізаний без ліцензії гриб у природно-заповідному фонді встановлено штраф у 75 грн. Штраф за полювання, наприклад, на оленя чи кабана, становитиме 30,3 тис. грн.

За збирання (заготівлю) дикорослих квітів доведеться заплатити 30 грн (за одну квітку), ягід — 378 грн (за 1 кг).

За незаконне рубання або пошкодження дерев штраф становить від 257 грн до 18,3 тис. грн у степовій зоні.

Зі слів урядовців, раніше браконьєри, сплативши мізерний штраф, отримували значно більший прибуток від незаконно виловленої риби чи, наприклад, від зрубленої деревини.

Тепер порушники природоохоронного законодавства на заповідних територіях будуть сплачувати більші штрафи за:

рубку, пошкодження дерев та рослин;

зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;

зниження чи пошкодження газонів та квітників;

самовільну заготівлю сіна або випасання худоби;

полювання;

збирання або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;

проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;

зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.

