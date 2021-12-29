Путін спростить отримання громадянства РФ народженим в СРСР - законопроект, фото - Крим.Реалії

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Ракурс

Президент Росії Володимир Путін вніс у Держдуму законопроект про спрощення отримання громадянства РФ особам, народженим в колишньому СРСР.

Відповідно до тексту документа, пропонується розширити повноваження президента РФ щодо визначення категорій осіб, які мають право на спрощене набуття громадянства РФ.

Наприклад, передбачено скорочення кількості вимог до більш ніж 20 категорій осіб при прийнятті їх у громадянство РФ та визнання російськими громадянами.

Йдеться про осіб, яких в Росії називають «співвітчизниками» — громадянами колишнього СРСР, їхніми дітьми, учасниками програми «з надання сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном».

Відповідно до законопроекту, російськими громадянами також можуть бути визнані:

особи, що народилися на території РФ (території РРФСР) до 6 лютого 1992;

особи, хоча б один із батьків яких у день їхнього народження був громадянином колишнього СРСР і постійно проживав біля РФ (території РРФСР);

військовослужбовці, які склали присягу на вірність СРСР або РФ і проходили станом на 6 лютого 1992 року службу у військових частинах, що перебували під юрисдикцією РФ і розташовувалися на територіях інших держав.

Путін пропонує, щоб наявність у таких людей іноземного громадянства не була підставою для відмови у визнанні їх громадянами РФ.

До осіб, які мають право на спрощене набуття громадянства Росії, включені й особи, які проживають у близьких родичів — громадян РФ.

«Ракурс» повідомляв, що у вересні цього року російські паспорти в Ростовській області видавали громадянам України, яких звезли на голосування із маріонеткових республік «ЛНР» та «ДНР».

А цими днями у Росії заговорили про «право оперативно використовувати свої військові сили для захисту громадян РФ за кордоном в разі нападу на них».